Ulaş'ta "Kovid-19 tedbirleri" denetimi yapıldı - Son Dakika

Ulaş'ta "Kovid-19 tedbirleri" denetimi yapıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Ulaş'ta

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Yaşar Atila, İlçe Emniyet Amiri Sami Dikme ve kolluk güçlerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde iş yerleri, kahvehaneler ve toplu taşıma araçları denetlendi.

Kaymakam Nayman, insanların Kovid-19 konusunda duyarlı olmasının, hem kendi sağlıkları, hem de toplum sağlığı açısından önemli olduğunu vurguladı.

Temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallara uyulması konusunda vatandaşları ve esnafı uyaran Nayman, kurallara uyanlara teşekkür etti.

Mehmet Yaşar, Başçavuş, Jandarma, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 16:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulaş'ta 'Kovid-19 tedbirleri' denetimi yapıldı - Son Dakika

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