Ulaş'ta "Köy Odası Sohbetleri Buluşması" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulaş'ta 'Köy Odası Sohbetleri Buluşması' - Son Dakika

Ulaş'ta "Köy Odası Sohbetleri Buluşması"

6 saat önce

Sivas'ın Ulaş İlçesinde "Köy Odası Sohbetleri Buluşması" yapıldı.

Ulaş'ta

Sivas'ın Ulaş İlçesinde "Köy Odası Sohbetleri Buluşması" yapıldı.

Köy odası kültürünün hatırlanması ve canlı tutulması amacıyla düzenlenen program kapsamında Kaymakam Muhammed Burak Akköz, Bostankaya köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bu tip programların önemli olduğunu aktaran Akköz, "Köylülerimizle bir araya gelerek onların ihtiyaçlarını yerinde dinlemek istedik. Unutulmaya yüz tutmuş köy odası sohbet ve eğlenceleri geleneğini sürdürmek için bu etkinliği yapıyoruz. Bu hafta da Bostankaya köyünde vatandaşlarımız ile bir araya geldik." dedi.

Program sonunda Akköz, çocuklara oyuncak hediye etti.

Etkinliğe İlçe Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Yusuf Gülbahar, İlçe Emniyet Amiri Vekili Sami Dikme, İl Genel Meclis üyeleri Hikmet Kuruçay, Ahmet Gencer ve kurum amirleri katıldı.

Bostankaya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:24 Kaynak: AA
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