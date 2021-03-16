Ulaş'ta köy okullarında satranç kursu açıldı - Son Dakika

Ulaş'ta köy okullarında satranç kursu açıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından köy okullarında satranç kursu açıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından köy okullarında satranç kursu açıldı. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Baharözü köyündeki Baharözü Ortaokulu ve Ersin Yıldız İlkokulun'da öğrencilere yönelik satranç kursu açtıklarını söyledi. Öğretmenler tarafından verilecek kursun ağustos ayına kadar devam edeceğini ifade eden Coşgun, "Kursa katılan öğrencilerimiz hem öğrenecek hem de boş zamanlarını fırsata çevirecekler." dedi. Ersin Yıldız İlkokul Müdürü Mustafa Tepecik ise kursun öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

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