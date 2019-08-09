Son Dakika Haberleri: Ulaş'ta köylere parke taşı döşeniyor
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Ulaş'ta köylere parke taşı döşeniyor

1 saat önce

Ulaş Özel İdaresi tarafından 17 köyde kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Ulaş'ta köylere parke taşı döşeniyor, System.String[]
Ulaş Özel İdaresi tarafından 17 köyde kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.
İlçe Özel İdaresi Müdürü Fadime Ceyhan, altyapı hizmetlerini köylere ulaştırmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.
Ceyhan, "İl Özel İdaresinin yatırım programında yer alan 8 köy ve Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) kapsamında 9 köyde parke taşı döşeme işlemleri devam ediyor. Bunların bir kısmını döşedik, bir kısmı da döşenmeye devam ediyor. Bu çalışmalar sonucu köylerimiz çamurdan kurtulacak ve yaşam kalitesi artacak." dedi.
Yukarıada köyü muhtarı Erdoğan Yıldız da kilitli parkenin döşenmesiyle köyün toz ve çamurdan kurtulacağını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Köylere Hizmet Götürme Birliği, Ceyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:40 Kaynak: AA
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