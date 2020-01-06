Ulaş'ta koyun yetiştiricilerinin zorlu kış mesaisi - Son Dakika
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Ulaş'ta koyun yetiştiricilerinin zorlu kış mesaisi

7 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde koyun yetiştiricilerinin kış mesaisi zorlu geçiyor.

Ulaş'ta koyun yetiştiricilerinin zorlu kış mesaisi, System.String[]

Sivas'ın Ulaş ilçesinde koyun yetiştiricilerinin kış mesaisi zorlu geçiyor.

İlçe merkezinde ikamet eden koyun yetiştiricisi Niyazi Akkavak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Baba mesleği, 40 yıldır koyunculukla uğraşıyorum. Koyunculuk çok emek gerektiren sıkıntılı bir meslek. Kışın hayvancılık yapmak zahmetli olduğu kadar da güzel." diye konuştu.

Hayvanları ağıldan çıkarıp bir süre yürüttükten sonra ağılların önünde ot ve saman verdiklerini anlatan Akkavak, "Hayvanlarımız yeterince doyduktan sonra sürüyü ağıl yanındaki çeşmeye götürüp suyunu içiriyoruz. Tabi hayvanların bakımı sadece bununla bitmiyor. Adeta bir çocuk gibi onlarla ilgileniyoruz." dedi.

Sabah saat 5'te kalkıp akşam 17.00'ye kadar hayvanlarla ilgilendiklerini dile getiren Akkavak, "Kuzulayan koyun var mı diye bazen gece kalkıp ağıla gidiyoruz. Kuzu varsa annesinin yanına götürüyoruz. Kuzu seslerini duyunca da yorgunluğumuzu unutup seviniyoruz." ifadelerini kullandı.

Akkavak, kışın koyunlara iyi bakıldığı zaman baharda da koyunlardan daha iyi verim aldıklarını sözlerine ekledi.

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:18 Kaynak: AA
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