Ulaş'ta koyun yetiştiricileriyle değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Kangal Akkaraman Koyunu Halk Elinde Islahı Projesi" kapsamında koyun yetiştiricileri ile değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakamlıkta düzenlenen değerlendirme toplantısında, ıslah projesi çalışmalarını yürüten Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esad Sami Polat, yetiştiricilere bilgiler verdi.

Dünyanın en kaliteli koyununun Kangal Akkaraman olduğunu vurgulayan Polat, proje ile aşılama kültüründe ve sürü morfolojisinde önemli düzelmeler olduğunu ifade etti.

Koyun yetiştiricilerinin sorularını cevaplayan Polat, köylere giderek çalışmaları yerinde takip edeceklerini kaydetti.

Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mihrali Deliktaş da projeyle yetiştiricilerin bilinçlendiğini söyledi.