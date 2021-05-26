Ulaş'ta koyunculuğu geliştirme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Sivas'ta, Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman, ilçede koyunculuğu geliştirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Nayman, ilçede koyun yetiştiriciliği yapan Niyazi Akkavak'ı ziyaret etti.

Akkavak'tan bu yılki kuzu verimi ve çalışmaları hakkında bilgi alan Nayman, koyunculuğun Ulaş ekonomisinde önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "İlçede koyun yetiştiriciliği artmış durumda. Yüksek vasıflı damızlık koç ve yüksek vasıflı koyunların katılımıyla koyun verimliliğinin artacağına inanıyoruz. Böylelikle hem ilçe ekonomisine hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlanacaktır." dedi.

Ziyarette İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sevil Sırakaya da hazır bulundu.