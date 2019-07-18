Son Dakika Haberleri: Ulaş'ta Kuran kursu öğrencilerine 15 Temmuz anlatıldı
Son Dakika Güncel Haber

Ulaş'ta Kuran kursu öğrencilerine 15 Temmuz anlatıldı

51 dakika önce

Sivas'ın Ulaş İlçesinde İlçe Müftülüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında ilçe merkez ve köylerinde Yaz Kuran kursuna katılan öğrencilere 15 Temmuz anlatıldı.

Ulaş'ta Kuran kursu öğrencilerine 15 Temmuz anlatıldı, System.String[]
Sivas'ın Ulaş İlçesinde İlçe Müftülüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında ilçe merkez ve köylerinde Yaz Kuran kursuna katılan öğrencilere 15 Temmuz anlatıldı.
Merkez Camisi'nde düzenlenen programa katılan İlçe Müftüsü İzzet Kendir, 15 Temmuz'u unutturmamak amacıyla Kuran kursuna katılan öğrencilere yönelik bir program düzenlediklerini söyledi.
Öğrencilere 15 Temmuz ruhunu aşılamayı amaçladıklarını belirten Kendir, şunları kaydetti:
"15 Temmuz akşamı cennet vatanımızda FETÖ'cü hainler tarafından darbe girişiminde bulunulmuştur. Fakat bu hainler Türk milletinin vatan ve bayrak sevgisini unutmuşlar. Türk milleti Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi yaşlısından gencine, kadınından erkeğine tüm fertleriyle topyekün tek yürek, tek bilek olarak tankın topun karşısına iman ve inancıyla dikilerek, Allah'ın yardımıyla bu hain kalkışmaya geçit verilmemiş, hain FETÖ ve işbirlikçilerin oyunu bozulmuştur. Allah bir daha bu millete 15 Temmuz gibi darbe girişimi yaşatmasın."
Programda 15 Temmuz şehitleri için dua edildi. Merkez Cami imamı Bilal Başer öğrencilere 15 Temmuz hain darbe girişimi ve sonrasında yaşanan gelişmeler ile şehitlik, milli irade ve dini değerlere sahip çıkmanın önemini anlattı.
Programda öğrenciler şiir okudu ve ilahiler söyledi.
Kuran-ı Kerim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:39 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da yediemin otoparkları dolup taştı! 8 yıldır bekleyen araçlar var Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında karar çıktı Beşiktaş ilk hazırlık maçında Pendikspor'u 2-1 yendi Ahmet Kavalcı: Abdullah Avcı 3 transfer istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 11:30:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ulaş'ta Kuran kursu öğrencilerine 15 Temmuz anlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]