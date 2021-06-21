Ulaş'ta kurulan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, faaliyetlerine başladı - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Cengiz Nayman, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında daha fazla kadını bir araya getirmek istediklerini söyledi.

Sivas Valiliği himayesinde kaymakamlık bünyesinde kurulan kooperatifin başkanı Dilşad Kuruçay ve kooperatif müdürü Özge Karaçoban, kooperatife maddi destek sağlamak amacıyla Kaymakam Nayman'ın çabalarıyla Ordu'dan getirtilen fındıkları pazartesi günleri açılan semt pazarında stant açarak satmaya başladı.

Semt pazarında kurulan standı gezen Kaymakam Nayman, yaptığı açıklamada, "Kooperatifçilik kültürü ilçemiz için yeni bir kavram. Özellikle evde yaşamaya alışmış kadınlarımızı bu çatı altında toplayıp kooperatifçiliğin faydalarını onlara anlatarak, üretimde söz sahibi olduklarını hatırlatacağız." diye konuştu.

Kooperatif için ilk olarak eksik olan makine ve ekipmanları almayı planladıklarını belirten Nayman, "Ekonomik gücü zayıf olan kadınların el emeği göz nuru ürünlerini değerlendireceğiz. Kadınlarımız sosyoekonomik hayatta daha fazla yer alırsa aile bütçesine rahatlıkla destek verebilir." dedi.

Kuruçay ise bugün kooperatif olarak ilk icraatlarını yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Kooperatifimize gelir sağlamak amacıyla fındık satışı gerçekleştirdik. İlçemizde kadınlara yönelik kooperatif kurulmasını sağlayan Valimiz Salih Ayhan ve Kaymakamımız Cengiz Nayman'a teşekkür ediyorum. Kadınlarımız modern tesislerde güçlerini birleştirerek üretecekleri yufka, lavaş, erişte gibi hamur işleri, turşu, reçel ve marmelat gibi konserve gıdalar ile kuru gıdaları, yine valilik himayesinde belediye ve İl Özel İdaresi ortaklığıyla oluşturulan Sivas Teknik Tarım Hayvancılık ve İnşaat Ticaret Sanayi AŞ'nin (SİVTAŞ) organik tarım marketinde pazarlayabilme imkanına sahip olacak. Ayrıca açılışı gerçekleşecek Hamidiye Kültür Parkı içerisinde kurulacak organik pazarda da bu ürünlerimizin satışı yapılacaktır. Böylece kadınlarımız üretim sürecine doğrudan katkı sağlayacaktır."