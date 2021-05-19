Ulaş'ta lise öğrencilerinin yaptığı kuş yuvaları okul bahçesindeki ağaçlara asıldı - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin yaptığı ahşap kuş yuvaları okulun bahçesindeki ağaçlara asıldı.

Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Kalite Takip Sistemi (KTS) çerçevesinde öğrencilere doğa ve hayvan sevgisini aşılamak amacıyla anlamlı bir projeyi hayata geçirdi.

Bu çerçevede, edebiyat öğretmeni Murat Arslan öncülüğünde öğrencilerle birlikte kuşların barınma ihtiyacını karşılayacak ahşap kuş yuvaları yapılarak okul bahçesindeki ağaçlara asıldı.

Müdür Yardımcısı Köksal Coşgun, yaptığı açıklamada, hayvan sevgisinin hayat boyu öğrencilerde kalıcı olmasını sağlamak istediklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süre kuş yuvalarını asma fırsatını bulamadıklarını dile getiren Coşgun, "En sonunda yuvaları yeni sahiplerini bulması için yerlerine astık. İnşallah yüz yüze eğitim başlayınca öğrencilerimize sürpriz yapmış olacağız. Okulumuz, öğrenci ve kuş sesleri ile daha da güzelleşecek." diye konuştu.