Ulaş'ta maske dağıtıldı - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara ve esnafa maske dağıtıldı.

Kaymakam Muhammed Burak Akköz, vatandaşları dışarı çıkmamaları, çıkanları ise maske kullanmaları ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyardı.

Akköz, tedbirlere uyulması halinde salgının yayılmasının önleneceğini vurgulayarak, vatandaşlara salgınla mücadele konusunda bilinçlendirme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tüm kurumlarımızın çalışmalarıyla gidermeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan bilim kurulunun öngörmüş olduğu hijyen kurallarına riayet etmelerini önemle rica ediyorum." dedi.

Akköz'e, Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Emniyet Amir Vekili Sami Dikme ve emniyet personeli eşlik etti.