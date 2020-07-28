Ulaş'ta mezarlıklar bayram ziyareti için temizleniyor - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik çalışması başlatıldı.

Belediye ekipleri, mezarlıklarda ağaç budama, temizlik, ot biçme, bakım ve çevre düzenlemesi çalışması yaptı.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat ve temiz ortamda yerine getirmeleri için çalışma başlattıklarını söyledi.

Kabristanların kutsal değerler olduğunu belirten İlbey, "Bu dünyadan ahirete göçenlerin kabristanlıklarının bulunduğu alanlara sahip çıkmak, bakımını yapmak, geçmişimize karşı en büyük görevimizdir." dedi.