Ulaş'ta minik eller sebze fidelerini toprakla buluşturdu - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde anaokulu öğrencileri, okul bahçelerine biber, domates ve salatalık fideleri dikti.

Ulaş Anaokulu bahçesine sebze fideleri diktiklerini belirten okul müdürü Hatice Keskin, " Necip Fazıl Kısakürek'in dediği gibi 'Tohum ek, vermezse toprak utansın' sloganından yola çıkarak toprağın önemini anlatmak amacıyla öğrencilerle birlikte fide dikiyoruz." dedi.

Amaçlarının günlük tükettikleri sebzelerin sofralara nasıl geldiğini öğrencilere anlatmak olduğunu aktaran Keskin, "Bu çalışmamızla çocuklar toprağın nasıl bellenip havalandığını gördüler. Verilen fideleri kendi elleriyle toprağa diktiler. Can suyunu verdiler. Her gün suluyacaklar. Gelişimini izleyecek ve birkaç ay sonra da sofralarında yiyecekler." dedi.