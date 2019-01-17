Son Dakika Haberleri: Ulaş'ta Muhtarlar Toplantısı

Ulaş'ta Muhtarlar Toplantısı

1 saat önce

Ulaş ilçesinde ocak ayı muhtarlar toplantısı yapıldı.

Ulaş'ta Muhtarlar Toplantısı, System.String[]
Ulaş ilçesinde ocak ayı muhtarlar toplantısı yapıldı.

Altınyayla Kaymakamı ve Ulaş Kaymakam Vekili Halil Dalak başkanlığında gerçekleşen toplantıda, uyuşturucuyla mücadele kapsamında alınması gereken önlemler, çocuk ve gençlerin uyuşturucudan uzak tutulması, köy ve mahalle muhtarlarının bu konuda bilinçlendirilmesi ve yaşanan ağır kış şartlarında yapılacak çalışmalar ele alındı.

Toplantıda ayrıca Ulaş İlçe Emniyet Amirliği tarafından İçişleri Bakanlığınca hazırlanan "Uyuşturucu ile Mücadele" konulu sunum yapıldı.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Hacı Bilen, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ahat Kelek, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:08 Kaynak: AA

Altınyayla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



32 Hane ve 93 Seçmenli Köyde 6 Muhtar Adayı Çıktı, Köylünün Kafası Karıştı Poşetler Ücretli Olunca 47 Yıllık Mesleğinde Zirve Yaptı

Öğretmenin Dikkati, 9 Yaşındaki Çocuğa Akrabalarının Dahil 4 Kişinin Yaptığı Cinsel İstismarı Ortaya Çıkardı Dalganın Vurduğu İskeledeki Çocuk Denize Düştü, Çocuğu Boğulmaktan Bir Turist Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 18:24:38. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ulaş'ta Muhtarlar Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]