Ulaş'ta Muhtarlar Toplantısı Yapıldı
1 saat önce
Sivas'ın Ulaş ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı.
Sivas
'ın Ulaş
ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı. Kaymakamlık
toplantı salonunda, Ulaş Kaymakam Vekili Halil Dalak başkanlığında gerçekleşen toplantıya, mahalle ve köy muhtarları katıldı.
Toplantıda yapılan çalışmalar hakkında muhtarlarla fikir alışverişinde bulunuldu, 31 Mart yerel seçimlerinin huzur içerisinde geçmesi için gerekli olan konular değerlendirildi.
Toplantıya, İlçe Jandarma
Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih
Demirbaş, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Hacı Bilen, kaymakamlık yazı işleri müdürü Ahat Kelek katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:56 Kaynak: AA
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