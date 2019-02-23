Son Dakika Haberleri: Ulaş'ta Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Ulaş'ta Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı.

Ulaş'ta Muhtarlar Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Sivas'ın Ulaş ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık toplantı salonunda, Ulaş Kaymakam Vekili Halil Dalak başkanlığında gerçekleşen toplantıya, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda yapılan çalışmalar hakkında muhtarlarla fikir alışverişinde bulunuldu, 31 Mart yerel seçimlerinin huzur içerisinde geçmesi için gerekli olan konular değerlendirildi.

Toplantıya, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Hacı Bilen, kaymakamlık yazı işleri müdürü Ahat Kelek katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:56 Kaynak: AA

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