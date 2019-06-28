Son Dakika Haberleri: Ulaş'ta muhtarlar toplantısı yapıldı
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Ulaş'ta muhtarlar toplantısı yapıldı

1 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı.

Ulaş'ta muhtarlar toplantısı yapıldı, System.String[]
Sivas'ın Ulaş ilçesinde muhtarlar toplantısı yapıldı.
Kaymakamlık toplantı salonunda, Kaymakam Vekili Halil Dalak başkanlığında gerçekleşen toplantıya, mahalle ve köy muhtarları katıldı.
Toplantıda muhtarlar, yabancı uyrukluların izin belgesi olmadan çalıştırılmaması konusunda uyarıldı. İzin belgesi olmayan yabancı uyrukluları çalıştıran köylülere cezai müeyyideler uygulanacağı belirtildi.
Köylerde yapılan kilit parke taşı döşeme çalışmalarında ve diğer çalışmalarda hassas davranılması ve İlçe Özel İdaresi Müdürlüğü ile irtibatlı olunması konusunda muhtarlar bilgilendirildi.
İlçeye bağlı köylerdeki arazi yollarının bakımı konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
Toplantıya, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Hacı Bilen, İlçe Özel İdare Müdürü Fadime Ceylan ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ahat Kelek katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:40 Kaynak: AA
Kaymakamlık, Sivas, Güncel
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