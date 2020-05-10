Ulaş'ta muhtarlardan sağlık çalışanlarına iftar yemeği ikramı - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde mahalle muhtarları, ilçe hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına iftar yemeği ikramında bulundu.



İlçedeki muhtarlar evde hazırlanan yemekleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görev yapan sağlık çalışanlarına ikram etti.

Muhtarlar Derneği Başkanı ve Hürriyet Mahallesi Muhtarı Vahap Seyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geçirdiğimiz bu zorlu günlerde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımızı unutmamız mümkün değil. Büyük bir özveriyle çalışan ve insan sağlığını kendi canından önde tutan sağlık çalışanlarımıza üç mahalle muhtarlarımızla bir araya gelerek iftar yemeği ikramında bulunma kararı aldık. İnşallah en kısa zamanda bu salgından ülke olarak kurtulur, eski günlerimize döneriz." diye konuştu.



Seyhan, desteklerini esirgemeyen Esentepe Mahalle Muhtarı Caner Köse ve Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Duran Güneş'e teşekkür etti.