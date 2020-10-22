Ulaş'ta öğrenci servisleri denetlendi - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, köylerden ilçeye öğrenci taşıyan servis araçları denetlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan denetim komisyonu üyeleri, araçların denetimini yaptı.

Araçlarda, yangın tüpü, sağlık çantası, camlar, emniyet kemerleri, kapılar ve diğer teknik ve idari işlemleri kapsayan geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. Maske kullanma ve sosyal mesafe konusunda sürücüler uyarıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, AA muhabirine, pandemi sürecinde öğrencilerin sağlığı bizim için çok önemli ve bu konuda araç sürücülerinin uyarıldığını belirterek, "Velilerin emaneti öğrencilerimizin evlerinden okullarına, okullarından evlerine güvenli bir şekilde gidip gelmelerini sağlamak üzere yoğun ve sürekli denetimler yapılacak ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek." dedi.

Gül, aksilikler olduğunda anında araç sürücüsünün uyarılacağını ve gerekirse cezalandırılacağını ifade etti.