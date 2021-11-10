Ulaş'ta öğrenci servisleri dezenfekte edildi - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde köylerden ilçeye öğrenci taşıyan servis araçları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı köylerde ikamet eden öğrencilerin evlerinden okullarına, okullarından evlerine ulaşımını güvenli ve hijyenik bir şekilde sağlamaları için tüm öğrenci servislerinin dezenfekte edildiğini söyledi.

Öğrencilerin sağlığının önemli olduğunu belirten Gül, "Öğrencileri bizlere emanet eden velilerimizin sağlık ve ulaşım konusunda gönülleri rahat olsun, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitim hayatını daha sağlıklı yürütebilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir." diye konuştu.