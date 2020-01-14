Ulaş'ta öğrenciler artan yemeklerini sokak hayvanlarıyla paylaşıyor - Son Dakika
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Ulaş'ta öğrenciler artan yemeklerini sokak hayvanlarıyla paylaşıyor

6 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrenciler, öğle yemeklerinden artanla sokakta yaşayan kedi ve köpekleri besliyor.

Ulaş'ta öğrenciler artan yemeklerini sokak hayvanlarıyla paylaşıyor, System.String[]

Sivas'ın Ulaş ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrenciler, öğle yemeklerinden artanla sokakta yaşayan kedi ve köpekleri besliyor.

İmam Hatip Anadolu Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu'nun taşımalı öğrencileri, arta kalan yemeklerini, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarıyla paylaşarak örnek oluyor.

İmam Hatip Anadolu Lisesi Müdürü Muammer Gülmez, AA muhabirine, taşımalı eğitim gören öğrencilere öğle yemeği verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin yemeklerinden artanları okul bahçesine sokak hayvanları için bıraktığını dile getiren Gülmez, "Böylece hem okuldaki artan yemeklerin israf olmasına engel oluyoruz hem de sokakta yasayan, yiyecek bulamayan kedi ve köpeklerin beslenmesine katkıda bulunuyoruz." dedi.

Öğrencilerin bu sayede sevgi, merhamet ve paylaşma gibi önemli kazanımlar elde ettiğini ifade eden Gülmez, "Her bireyin nefes alan her şeye doğaya, hayvana, insana, kendinden başka canlıya saygı duyması gerekmektedir. Çünkü her canlının yaşam hakkı vardır." diye konuştu.

Anadolu Lisesi, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:28 Kaynak: AA
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