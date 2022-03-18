Ulaş'ta öğrenciler Çanakkale Şehitliği'nin maketini yaptı - Son Dakika
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Ulaş'ta öğrenciler Çanakkale Şehitliği'nin maketini yaptı

18.03.2022 15:38
Ulaş'ta öğrenciler Çanakkale Şehitliği'nin maketini yaptı

Sivas'ın Ulaş İlçesinde ilkokulu öğrencilerinin kartondan yaptığı Çanakkale Şehitliği maketinin sergisi açıldı.

Sivas'ın Ulaş İlçesinde ilkokulu öğrencilerinin kartondan yaptığı Çanakkale Şehitliği maketinin sergisi açıldı.

Ulaş İlkokulu öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sınıf öğretmeni Ağcagül Arslan koordinesinde kartondan Çanakkale Şehitliği'ni yaptı.

İçinde Çanakkale Anıtı'nın da yer aldığı kartondan yapılmış 61 materyalin bulundu çalışmanın sergisini açan Kaymakam Selçuk Baş, emeği geçen öğretmen ve öğrencileri kutladı.

Okul müdürü Mehmet Aydın da "Öğrencilerimiz, 15 günlük bir emekle çok sayıda karton kullanarak bu figürleri yaptı. Çanakkale'ye gitmediler ama burada Çanakkale'yi yaşadılar." dedi.

Açılışın ardından Kaymakam Baş'a Çanakkale Anıtı'nın maketi hediye edildi.

Açılışa Belediye Başkanı Turan İlbey, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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Çanakkale Şehitliği, Çanakkale, 18 mart, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulaş'ta öğrenciler Çanakkale Şehitliği'nin maketini yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ulaş'ta öğrenciler Çanakkale Şehitliği'nin maketini yaptı - Son Dakika
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