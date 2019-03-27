Son Dakika Haberleri: Ulaş'ta Öğrenciler Çanakkale Zaferi Filmini İzledi

Ulaş'ta Öğrenciler Çanakkale Zaferi Filmini İzledi

1 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğrencilere, Çanakkale Zaferi filmi izletildi.

Ulaş'ta Öğrenciler Çanakkale Zaferi Filmini İzledi, System.String[]
Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğrencilere, Çanakkale Zaferi filmi izletildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında "Çanakkale'yi Tanıyan 1000 Yürek" projesi ile ilçe merkez ve köylerde eğitim gören bin 372 öğrenciye Ulaş Anaokulu sinema salonunda Çanakkale Zaferi filmi izletildi, üzüm hoşafı ve kuru ekmek dağıtıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakkale Zaferi'nin özellikle genç nesillere
iyi anlatılması gerektiğini belirtti.

Projeye ilçe ve köylerin destek olduğunu aktaran Gül, "Öğrencilerin Çanakkale'yi hissetmesi için köylerden kuru ekmek gönderen
koca yürekli annelerimize, ilçede öğrencilere üzüm hoşafı yapılması için destek veren
hayırseverlerimize ve üzüm hoşafını yaparak öğrencilere ulaştıran yemek şirketlerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Gül, ayrıca Çanakkale Zaferi ile ilgili sınav yapıldığını ve başarılı öğrencilerin çeşitli hediyelerle ödüllendirildiğini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:52 Kaynak: AA

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