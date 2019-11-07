Son Dakika Haberleri: Ulaş'ta öğrenciler öğrendiklerini okul merdiveninde pekiştirecek
Son Dakika Güncel Ulaş'ta öğrenciler öğrendiklerini okul merdiveninde pekiştirecek

Ulaş'ta öğrenciler öğrendiklerini okul merdiveninde pekiştirecek

7 saat önce

Ulaş İlkokulu öğrencileri, matematik, Türkçe ve İngilizce derslerinde öğrendiklerini okul merdivenlerine yazılan yazı ve sayılarla pekiştiriyor.

Ulaş'ta öğrenciler öğrendiklerini okul merdiveninde pekiştirecek, System.String[]

Ulaş İlkokulu öğrencileri, matematik, Türkçe ve İngilizce derslerinde öğrendiklerini okul merdivenlerine yazılan yazı ve sayılarla pekiştiriyor.

Ulaş ilçesindeki okulun müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eğitimde farkındalık yaratmak için merdiven basamaklarına çarpım tablosu, İngilizce kelimeler, atasözleri ve güzel sözler yazdık. Öğrencilerimiz teneffüse çıktıklarında merdiven basamağına yazılanları okuyor. Öğrencilerin, öğrenme süreçleri kısalacak ve adeta hafızalarına kazınacak." dedi.

Aydın, emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

İlkokul 4. sınıf öğrencisi Deniz Kip ise "Bir an önce teneffüsün olmasını istiyorum, arkadaşlarla birlikte merdivenlerdeki yazıları okumak daha zevkli oluyor. Kelime hafızamı geliştiriyorum, ders tekrarı yapıyorum, çok mutluyum öğretmenlerime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 07:58 Kaynak: AA
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