Ulaş'ta öğrenciler sabretmeyi öğreniyor - Son Dakika
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Ulaş'ta öğrenciler sabretmeyi öğreniyor

7 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesindeki bir ilkokulda değerler eğitimi çalışmaları kapsamında öğrenciler sabretmeyi öğreniyor.

Ulaş'ta öğrenciler sabretmeyi öğreniyor, System.String[]

Sivas'ın Ulaş ilçesindeki bir ilkokulda değerler eğitimi çalışmaları kapsamında öğrenciler sabretmeyi öğreniyor.

Ulaş İlkokulu Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, değerler eğitiminin fedakar öğretmenlerin destekleriyle devam ettiğini söyledi.

Her ay bir öğretmenin bir değer üzerinde etkinlik yaptığını anlatan Aydın, "Şubat ayı değerler eğitiminin konusu sabır. Sorumlu özel eğitim sınıf öğretmenimiz Işılay Eskici koordinesinde yapılan etkinlikteki amaç öğrencilerimize sabretmenin yanında emanet ve sorumluluk bilincini kazandırmaktır." dedi.

Işılay Eskici ise eğitim hakkında şu bilgileri verdi:

"Hazırlamış olduğum hediyeleri öğrencilerimizin isimlerinin yazılı olduğu zarfların içine koyup zımbaladıktan sonra onlara dağıttım. Öğrencilerimizden zarfları cuma gününe kadar açmadan her gün okula getirip götürmesini istedim. Cuma gününe kadar zarfları açmayan ve zarar vermeyen öğrenciler, zarf içerisindeki hediyeyi kazanacaklar. Bu etkinlikte amacımız öğrencilere sabretmeyi öğretmenin yanında sorumluluk ve emanet bilincini aşılamaktır."

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:08 Kaynak: AA
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