Ulaş'ta öğrencilere temel afet bilinci eğitimi verildi - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) tarafından öğrencilere temel afet bilinci eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığının 2021 yılını "Afet Eğitim Yılı" ilan etmesi nedeniyle Ulaş ilçe merkezindeki ilk ve orta dereceli okullarda düzenlenen eğitimde, AFAD eğitmenleri slayt ve tanıtım filmleri eşliğinde sunum yaptı.

Deprem esnasında ve deprem sonrasında yapılacakları anlatan eğitmenler, toplu yaşam alanlarının tahliyesi esnasında dikkat edilmesi gereken hususları aktardı.

Eğitimlerin belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.