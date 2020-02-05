Ulaş'ta öğretmenler mesleki gelişim eğitimlerine katılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulaş'ta öğretmenler mesleki gelişim eğitimlerine katılacak - Son Dakika

Ulaş'ta öğretmenler mesleki gelişim eğitimlerine katılacak

7 saat önce

Ulaş ilçesinde öğretmenler mesleki gelişim eğitimlerine katılacak.

Ulaş'ta öğretmenler mesleki gelişim eğitimlerine katılacak, System.String[]

Ulaş ilçesinde öğretmenler mesleki gelişim eğitimlerine katılacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) arasında, "Vizyon 2023 Işığında Eğitim Teknolojileri ve 21. Yüzyıl dijital Dönüşüm Öğretmen Eğitimi Projesi"nin, protokolü imzalandı.

İmza töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, "Sözleşmeyi imzalandık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. İlçede görev yapan öğretmenlerimiz 6-10 Nisan tarihleri arasında eğitimlere katılacak. Bu projede teknoloji, dijital dönüşüm, yazılım, tasarım, modelleme ve kodlamaya ilgi duyan ve altyapısı olan 20 öğretmenimize uzmanlar tarafından eğitim verilecek." dedi.

Dönüşüm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kreşte 2 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada! Aile, görüntüleri izleyip savcılığa koştu
Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anının görüntüleri ortaya çıktı Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın enkazından 2 yaralı çıkarıldı Görgü tanığı, Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın kaza anını anlattı

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 21:36:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ulaş'ta öğretmenler mesleki gelişim eğitimlerine katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]