Son Dakika Haberleri: Ulaş'ta Öğretmenler Zeka Oyunlarını Öğreniyor

Ulaş'ta Öğretmenler Zeka Oyunlarını Öğreniyor

1 saat önce

Ulaş ilçesinde öğretmenler için zeka oyunları kursu açıldı.

Ulaş'ta Öğretmenler Zeka Oyunlarını Öğreniyor, System.String[]
Ulaş ilçesinde öğretmenler için zeka oyunları kursu açıldı.

Ulaş Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenlerin mantık, dikkat ve hafıza gibi zihinsel yeteneklerini geliştirmek için kurs düzenlediklerini söyledi.

Kursun ilkini başarıyla tamamlayan 29 öğretmenin sertifika aldığını belirten Gül, "Öğretmenlerimizin yoğun talepleri üzerine zeka oyunları-2 kursunu açtık. Bu kursta da 25 öğretmenimiz zeka oyunları formatörü Mehmet Biçer'in vereceği 5 günlük kurs sonrası sertifikalarını alacaklar. Öğretmenlerimiz kursta öğrendiklerini sınıflarında zeka oyunları kursu açarak öğrencilerine öğretecekler." dedi.

Gül, İmam Hatip Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kursta öğretmenlere mangala, hayalet, barikat, sudoku, maken, brake, skipitty gibi bir çok oyun öğretildiğini kaydetti.

Kursa katılan öğretmenlerden Kübra Doğan ise kursun çok yararlı olduğunu dile getirerek, "Zihinsel yeteneklerimiz arttı, dikkat ve mantık yönünden bilgi sahibi olduk. Sınıflarda zeka oyunları kursu açma imkanı bulduk." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:11 Kaynak: AA

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