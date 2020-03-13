Ulaş'ta öğretmenlere 112 Acil Çağrı Merkezi anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulaş'ta öğretmenlere 112 Acil Çağrı Merkezi anlatıldı - Son Dakika

Ulaş'ta öğretmenlere 112 Acil Çağrı Merkezi anlatıldı

13 dakika önce

Sivas'ın Ulaş İlçesi Vali Lütfü Tuncel Ortaokulunda görev yapan öğretmenlere 112 Acil Çağrı Merkezi anlatıldı.

Ulaş'ta öğretmenlere 112 Acil Çağrı Merkezi anlatıldı, System.String[]

Sivas'ın Ulaş İlçesi Vali Lütfü Tuncel Ortaokulunda görev yapan öğretmenlere 112 Acil Çağrı Merkezi anlatıldı.

Çağrı Merkezi Müdürü Alparslan Ceyhan, "Acil hat sayısının fazla olmasından dolayı kargaşa ve zaman kaybı oluyordu. Acil çağrılar tek numarada toplandı. İtfaiye, ambulans, AFAD, polis, orman yangını ve jandarma gibi acil yardım gerektiren konularda çağrı merkezi aransın." dedi.

Ceyhan, merkezi arama konusunda zaman kaybı yaşanmaması için soruların kısa ve net cevaplanması gerektiğini belirterek, personelin sizi geri arama ihtimaline karşın telefonun açık tutulmasını istedi.

Ceyhan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:14 Kaynak: AA
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