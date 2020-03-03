Ulaş'ta okul servisi sürücülerine yönelik eğitim tamamlandı - Son Dakika
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Ulaş'ta okul servisi sürücülerine yönelik eğitim tamamlandı

6 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, "Okul Servis Aracı Sürücüleri Eğitim Kursu"nu başarıyla tamamlayan 11 kursiyere sertifikaları verildi.

Ulaş'ta okul servisi sürücülerine yönelik eğitim tamamlandı, System.String[]

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, "Okul Servis Aracı Sürücüleri Eğitim Kursu"nu başarıyla tamamlayan 11 kursiyere sertifikaları verildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen sertifika törenine katılan Kaymakam Muhammed Burak Akköz, 20-27 Şubat arasında düzenlenen kursu başarıyla tamamlayan 11 kursiyere belgelerini verdi.

Akköz, "Gözümüzden sakındığımız, ülkemizin geleceği öğrencilerimizi taşırken sizlerin daha duyarlı ve dikkatli olacağınızdan eminin." diye konuştu.

Daha sonra ilçe kütüphanesini ziyaret eden Akköz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül'den bilgi aldı.

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:40 Kaynak: AA
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