Son Dakika Haberleri: Ulaş'ta Okullar 64 Sabit Kamerayla İzleniyor

Ulaş'ta Okullar 64 Sabit Kamerayla İzleniyor

1 saat önce

Ulaş ilçe merkezindeki okullar güvenli bir ortam sağlanması amacıyla teknolojik olanaklardan yararlanarak 64 sabit kamerayla izleniyor.

Ulaş'ta Okullar 64 Sabit Kamerayla İzleniyor, System.String[]
Ulaş ilçe merkezindeki okullar güvenli bir ortam sağlanması amacıyla teknolojik olanaklardan yararlanarak 64 sabit kamerayla izleniyor.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Çezik, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulların çevresinde güvenli bir ortam sağlanması amacıyla teknolojik
olanaklardan yararlandıklarını söyledi.

Kurulan kamera sistemleriyle okul yolu ve
çevresinin güvenliğini artırıldığını vurgulayan Çezik, "İlçe Emniyet Amirliğine entegrasyonla
görüntüler anlık izlenebilmektedir. Bununla beraber ilçe merkezinde
bulunan okullar canlı olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden de
izlenmekte.
Ayrıca, öğrencilerin muhtemel şiddet olayları, madde bağımlılığı ve diğer
zararlı alışkanlıklardan korunmaları, çağın gereklerine uygun güvenli eğitim
ortamları sağlanmaktadır. Her bir okulda 6, ilçe geneline ise 64 sabit kamera kurulumu gerçekleştirildi
ve alınan görüntüler Emniyet Amirliği ve Milli Eğitim Müdürlüğünden kurulan sistem üzerinden izlenilmesi sağlanmaktadır.
Sistemin devreye girmesiyle görüntülerin polis merkezlerine ve Milli Eğitim Müdürlüğüne aktarılmasıyla okul çevrelerindeki olumsuzluklar ve
şüpheli durumlara anında müdahale edilebilecek." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:28 Kaynak: AA

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