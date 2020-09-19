Ulaş'ta okullar eğitime hazır - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 21 Eylül'de eğitime açılacak ilkokul ve ana okulları eğitime hazır hale getirildi.

İlçe merkez ve köylerdeki okullarda incelemelerde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, AA muhabirine, "Çocuklarımızın güvenle geleceği, sağlıklı şekilde eğitim alacağı okullarımızda gerekli tedbirleri aldık. Okullarımızın ihtiyacı olan dezenfektan, kolonya ve maske ihtiyaçlarını tedarik ettik. Her öğrencinin anlayabileceği afiş ve broşürlerle okullarımızı donattık." dedi.

Velilere çocukların dikkat etmesi gereken hususları telefonla bildirdiklerini anlatan Gül, "Belediyemiz tarafından da okullarımızda dezenfekte çalışması yaptık. Yeni eğitim ve öğretim yılının sağlıklı ve huzurlu geçmesini diliyorum." diye konuştu.

Ulaş İlkokulu Müdürü Mehmet Aydın ise şunları kaydetti:

"Bakanlığımız talimatları doğrultusunda 21 Eylül Pazartesi günü 1. sınıflarımızla ilk dersimizi yapacağız. 'Okulum temiz projesi' kapsamında tüm hazırlıklarımızı tamamladık, öğrencilerimiz henüz okuma yazma bilmedikleri için her öğrenciye bir renk vereceğiz, her öğrenci kendi rengindeki sıralara oturacaklar böylelikle öğrenciler kendi sıralarını karıştırmadan sosyal mesafe uygun bir şekilde oturacaklar."