Ulaş'ta okullar LGS için hazırlandı - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde okullar, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) için hazırlandı.

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, LGS öncesi ilçe merkezinde sınav yapılacak okulları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ve okul müdürleri ile derslikleri gezen Akköz, LGS'nin öğrenciler açısından önemli olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin daha rahat bir ortamda sınava girmesi için her türlü tedbiri almaya çalıştıklarını belirten Akköz, sınav sürecinde öğrencilerin okula giriş ve çıkışları, sınav salonlarında uygulanacak tedbirler, sosyal mesafe ve hijyen kuralları gibi birçok konuda alınan tedbirlerin titizlikle uygulanmasını istedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ise Ulaş'ta LGS'ye 5 okulda 151 öğrencinin gireceğini belirterek, bu sınavın öğrencilerin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.