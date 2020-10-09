Kale'de okullar yüz yüze eğitime hazır - Son Dakika

Denizli'nin Kale ilçesinde, okullarda yüz yüze eğitim için hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım, 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin 12 Ekim'den itibaren yapılabileceği yönünde karar alındığını anımsattı.

Bu kapsamda ilçelerinde bulunan 28 okulda tüm temizlik ve güvenlik önlemlerinin alındığını belirten Tıkım, bu sınıflarda öğrenim gören öğrencileri okullarına kavuşturmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Kaymakam Abdülkadir Şahin ise yüz yüze eğitim için okullardaki tüm hazırlıkları tamamladıklarını aktararak, "Okullarda sosyal mesafe kuralları çerçevesinde personel ve öğrenci planlaması yapıldı, uyarı afişleri asıldı. Okul girişi ve sınıf girişlerine dezenfekte aparatları konuldu. Velilerimiz gönül rahatlığıyla çocuklarını okullara gönderebilir." dedi.