Ulaş'ta okullarda bayrak töreni yapıldı - Son Dakika

Tüm yurtta olduğu gibi Sivas'ın Ulaş ilçesindeki okullarda da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısıyla bayrak töreni düzenlendi, İstiklal Marşı okundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Serhat Duman ve Taşkın Doğan, veliler ve öğretmenler Ulaş İlkokulu'nda düzenlenen bayrak törenine katıldı.

Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Okul bahçelerimizde gür bir sesle yükselen İstiklal Marşımızı salgın koşulları nedeniyle bir süredir okuyamıyorduk. Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda okul idarecileri, öğretmen ve velilerle birlikte marşımızı okumanın mutluluğunu yaşadık. İnşallah okullarımızda pandemi süreci sonrası en kısa zamanda yüz yüze eğitim başladığında öğrencilerimizle birlikte marşımızı okuyacağız." diye konuştu.