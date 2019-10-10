Son Dakika Haberleri: Ulaş'ta okullarda fetih suresi okutuldu
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Ulaş'ta okullarda fetih suresi okutuldu

58 dakika önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Barış Pınarı Harekatı dolayısı ile tüm okullarda öğrenciler tarafından fetih suresi okundu.

Ulaş'ta okullarda fetih suresi okutuldu, System.String[]

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Barış Pınarı Harekatı dolayısı ile tüm okullarda öğrenciler tarafından fetih suresi okundu.


Türkiye'nin Güney sınırına barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih suresi okundu. Öğretmenler tarafından öğrencilere Mehmetçiklerin niçin Suriye de olduğu anlatıldı. Teneffüslerde marş, milli birlik ve kahramanlık türkülerinin çalındı. Sınıf içi destek etkinliği kapsamında tüm ilkokul, ortaokul ve lisedeki öğrenciler sınıflarının yazı tahtasına Türk bayrağı asarak "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili kendi duygularını tek kelime veya cümleye yazı tahtasına yazdılar.


Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı Destek olmak için ilçe genelindeki tüm eğitim kademelerindeki okulların etkinlik yapması için "Barış Pınarı Harekatı Sınıf İçi Destek Etkinlik Yönergesi" hazırlandık. Bu kapsamda tüm öğretmenlerimiz, ilk dersin ilk 10 dakikasında Barış Pınarı Harekatı ilgili bilgi verdi. İmam hatip lisesi öğrencilerine ise askerlerimize Konferans salonunda fetih süresi okuyup ve dua ettiler. İlkokul öğrencileri ise Türk bayrağı çizerek altına askerlerimize mektup yazdılar." diye konuştu. - SİVAS

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:07 Kaynak: İHA
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