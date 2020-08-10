Ulaş'ta organik serayla ihtiyaç sahibi öğrenci ve ailelere destek veriyorlar - Son Dakika

Ulaş'ta organik serayla ihtiyaç sahibi öğrenci ve ailelere destek veriyorlar

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencileri "Emin Eller" adlı proje kapsamında okul bahçesinde oluşturdukları organik seradan elde edilen sebzeleri ihtiyaç sahibi öğrenci ve ailelere ücretsiz dağıtıyor.

Ulaş'ta organik serayla ihtiyaç sahibi öğrenci ve ailelere destek veriyorlar, System.String[]

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencileri "Emin Eller" adlı proje kapsamında okul bahçesinde oluşturdukları organik seradan elde edilen sebzeleri ihtiyaç sahibi öğrenci ve ailelere ücretsiz dağıtıyor.

Okul müdürü Muammer Gülmez, AA muhabirine, pandemi öncesi 2019-2020 eğitim öğretim yılında "Emin Eller " projesi kapsamında çocuklara organik tarımı tanıtmak, sağlıklı besinlere ulaşmak amacıyla değişik konularda çalışmalara başladıklarını söyledi.

Öğrencilerin yüzde 94'ünün taşımalı eğitim kapsamında olduğunu aktaran Gülmez, "Öğrencilerimizin eğitim öğretimin yanı sıra öz güven ve sorumluluk duygusunu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya, milli, manevi, ahlaki insani ve kültürel değerleri kazandırmaya çalışıyoruz." dedi.

Gülmez, proje kapsamında sera kurduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz 31 Ağustos'ta okul açıldığında kendi emekleriyle oluşturmuş oldukları domates, biber, patlıcan, kavun, kabak, çilek, fasulye gibi sebze ve meyvelerin yetiştiği seranın ürünlerini kendi gözleriyle görecekler. Bu sera sayesinde hem öğrencilerimize hem de velilerimize bilgi aktarımı sağlanmış oldu. İlçeden gelen vatandaşların da serayı gezip öğrencilerimizin ekmiş ve dikmiş oldukları bitkileri incelemeleri ve verimlilik konusundaki duygularını ifade etmeleri bizi mutlu etmektedir."

Yetiştirilen ürünlerin ihtiyaç sahibi öğrenci ve vatandaşlara dağıtıldığını dile getiren Gülmez, "Bu konuda emeklerini esirgemeyen Kaymakamlığımıza İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze şükranlarımızı sunuyor, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 15:25

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ulaş'ta organik serayla ihtiyaç sahibi öğrenci ve ailelere destek veriyorlar - Son Dakika
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