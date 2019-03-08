Son Dakika Haberleri: Ulaş'ta Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması Düzenlendi

Ulaş'ta Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması Düzenlendi

38 dakika önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi.

Ulaş'ta Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması Düzenlendi, System.String[]
Sivas'ın Ulaş ilçesinde ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi.

Cumhuriyet Ortaokulu toplantı salonunda düzenlenen bilgi yarışmasına Baharözü, Vali Lütfi Tuncel, Cumhuriyet, İmam Hatip Yenikarahisar ve Mehmet Ali Demet ortaokulaları katıldı.

Yarışmada Baharözü Ortaokulu birinci, Cumhuriyet Ortaokulu ikinci, Vali Lütfi Tuncel ve Yenikarahisar Mehmet Ali Demet Ortaokulu'da üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere başarı belgesi verildi.

Baharözü Ortaokul Müdürü Bünyamin Herdem AA muhabirine, "Bilgi yarışmasında okulumuzun birinci olmasından büyük sevinç duydum. Başta okulumuzu temsil eden öğrencilerimiz olmak üzere emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:26 Kaynak: AA

Yenikarahisar, Sivas, Baharözü, Güncel
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