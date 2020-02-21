Ulaş'ta ortaokullar arası "İngilizce Kelime Yarışması" düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulaş'ta ortaokullar arası 'İngilizce Kelime Yarışması' düzenlendi - Son Dakika

Ulaş'ta ortaokullar arası "İngilizce Kelime Yarışması" düzenlendi

7 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla "İngilizce Kelime Yarışması" düzenlendi.

Ulaş'ta ortaokullar arası

Sivas'ın Ulaş ilçesinde ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla "İngilizce Kelime Yarışması" düzenlendi.

Cumhuriyet Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen ve beş ortaokulun katıldığı yarışmada 8. sınıf öğrencileri kıyasıya mücadele etti.

Her okulu 5 öğrencinin temsil ettiği yarışmada dereceye girenlere İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Bülent Çezik, çeşitli hediyeler verdi.

Çezik, ödül töreni sonrası yaptığı açıklamada, "Yarışma iki aşamalı olarak yapıldı. İlk aşamada tüm 8. sınıf öğrencileri bin kelimeden oluşan kelime öğrenme yarışmasına katıldı. İkinci aşamaya ise her okuldan sınavla seçilen 5 öğrenci katıldı." diye konuştu

Amaçlarının öğrencilerin İngilizce kelime dağarcıklarını geliştirmek olduğunu ifade eden Çezik, emeği geçenlere teşekkür etti.

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:04 Kaynak: AA
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