Son Dakika Haberleri: Ulaş'ta Özel Öğrencilere Özel İlgi

Ulaş'ta Özel Öğrencilere Özel İlgi

1 saat önce

Ulaş ilçesinde özel eğitim öğrencileri için "Bir oluyoruz hep birlikte engelleri aşıyoruz" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Ulaş'ta Özel Öğrencilere Özel İlgi, System.String[]
Ulaş ilçesinde özel eğitim öğrencileri için "Bir oluyoruz hep birlikte engelleri aşıyoruz" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

İlçe merkezindeki okullarda eğitim gören özel eğitim öğrencileri, Ulaş İlkokulu'nda kahvaltıda bir araya gelerek öğretmenleri nezaretinde eğlendi.

Ulaş İlkokulu özel eğitim öğretmeni Burcu Özişçi, "Bir oluyoruz hep birlikte engelleri aşıyoruz" sloganıyla okul idarecilerinin de desteğiyle ilçedeki özel eğitim öğrencilerini bir araya getirdiklerini söyledi.

Öğrencilere okulda sinema izlettirmenin mutluluğunu da yaşadıklarını belirten Özişçi, şunları kaydetti:

"Özel öğrencilerimiz kendilerine fırsat verildiğinde en az toplumdaki diğer bireyler kadar faydalı olacaklardır. Özel çocuklarımızın sadece bir fırsata ihtiyaçları vardır. Bugünde onları bir kez daha toplamamızın sebebi onların sadece özel günlerde değil, her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmektir. Bu kapsamda davetimize icabet ederek katılan Cumhuriyet Ortaokulu özel eğitim öğretmeni Makbule Evrim Özer ve öğrencilere teşekkür ediyorum."

Okul Müdürü Mehmet Aydın da engellilere verilen sevginin onlara yaşama sevinci aşıladığını vurgulayarak, birlik ve beraberliğin her engeli aşacağını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:49 Kaynak: AA

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