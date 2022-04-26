Ulaş'ta "Sağlıklı Yaşam ve Obeziteyle Mücadele" yürüyüşü yapıldı - Son Dakika

Sivas Valiliği himayesinde başlatılan "700 fikir 700 proje" kapsamında Ulaş ilçesinde "Sağlıklı Yaşam ve Obeziteyle Mücadele" yürüyüşü düzenlendi.

İlçe merkezinde başlayan ve Ulaş gölünde son bulan yürüyüşe Kaymakam Selçuk Baş, Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Hastanesi Müdürü İzzet Karataş ve Başhekim Mehmet Burak Öztürk katıldı.

Baş, yürüyüş sonrası yaptığı konuşmada, sağlıklı toplum için yürüyüş yapmanın şart olduğunu söyledi.

Vatandaşlar ile gençleri yürüyüşe özendirmek gerektiğini belirten Baş, "Bu tür etkinlikleri geleneksel hale getirmeliyiz. İlerleyen dönemlerde katılımın daha da artacağına inanıyorum. Çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza yürüyüşün ve sağlıklı beslenmenin önemini aktarmamız önceliğimiz olmalı. Sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme ve spor ile mümkün olur." ifadelerini kullandı.