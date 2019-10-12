Ulaş'ta şeker pancarı hasadına başlandı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 9 bin 500 dekar alana ekimi yapılan şeker pancarı hasadı törenle başladı.

Pancar alım merkezinde düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Turan İlbey, 9 bin 500 dekar alanda hasadın başlandığını belirterek, hayırlı ve bereketli bir yıl diledi.

Pancar üretiminin ilçenin en önemli geçim kaynağı olduğunu belirten İlbey, "Ulaş'ta üretilen pancarın şeker değeri daha yüksek olduğu için Malatya Şeker Fabrikası için de önemlidir. Pancar üretiminden sadece çiftçi para kazanmıyor nakliyecisi, gübre ve ilaç sanayisi de kazanç elde ediyor. Mahsul ne kadar bol olursa ülke ekonomisine de o kadar yarar sağlar." diye konuştu.

İlbey, Karacalar Barajı'nın ilçenin can damarı olduğunu vurgulayarak, suyun daha bilinçli kullanılmasını istedi.

Hasat törenine, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sevil Sırakaya, Sivas Pancar Ekicileri Kooperatifi Birlik Başkanı Naim Polat, İlçe Ziraat Odası Başkanı Ziyettin Gazioğlu, fabrika yetkilileri ve çiftçiler katıldı.