Ulaş'ta "Sen Yeter ki Oku Sivas" projesi - Son Dakika

Nayman, okumanın önemini vurgulayarak, "Bu projeyi fırsata çevirin, bol bol kitap okuyun kendinizi geliştirmenize katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Sivas Valiliği himayesinde başlatılan İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Sen Yeter ki Oku Sivas" projesi kapsamında bisiklet kazanan öğrencilere, hediyeleri teslim edildi.

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