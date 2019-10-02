Son Dakika Haberleri: Ulaş'ta servis şoförleri bilgilendirildi
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Ulaş'ta servis şoförleri bilgilendirildi

1 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde servis şoförleri bilgilendirildi.

Ulaş'ta servis şoförleri bilgilendirildi, System.String[]

Sivas'ın Ulaş ilçesinde servis şoförleri bilgilendirildi.

Ulaş Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında, okul servis şoförleri mevzuata uymaları konusunda uyarıldı.

Jandarma trafik ekipleri öğrencilerin evlerinden okullarına, okullarından evlerine götürülmesi konusunda şoförlerden daha hassas olmalarını istedi.

Programa katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ise toplantının verimli geçtiğini belirterek, müdürlük olarak devamlı servis araçlarını takip ettiklerini, kurallara uymayan sürücülerin ise cezai işleme maruz kaldığını ifade etti.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Bülent Çezik, Serhat Duman ve sürücüler katıldı.

Jandarma, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:16 Kaynak: AA
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