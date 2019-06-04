Son Dakika Haberleri: Ulaş'ta seyir halindeki otomobil yandı
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Ulaş'ta seyir halindeki otomobil yandı

7 dakika önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Ulaş'ta seyir halindeki otomobil yandı, System.String[]
Sivas'ın Ulaş ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Y.P. (36) yönetimindeki 58 ABF 546 plakalı otomobil, Sivas- Malatya kara yolunda seyir halindeyken Ulaş ilçesi Aşağıda köyü mevkisinde motor kısmından alev aldı.
Motordan çıkan dumanı gören sürücü aracı durdurdu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Araç, kullanılmaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:11 Kaynak: AA
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