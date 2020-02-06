Son Dakika › Güncel › Ulaş'ta şiddetli rüzgar spor salonunun çatısını uçurdu - Son Dakika
Ulaş'ta şiddetli rüzgar spor salonunun çatısını uçurdu
6 saat önce
Sivas'ın Ulaş ilçesinde etkili olan fırtına dolayısıyla bir okulun spor salonunun çatısı uçtu.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:06 Kaynak: AA
Sivas'ın Ulaş ilçesinde etkili olan fırtına dolayısıyla bir okulun spor salonunun çatısı uçtu.
Hürriyet Mahallesi'nde taşımalı öğrencilerin eğitim gördüğü Cumhuriyet Ortaokulunun spor salonunun çatısındaki saclar fırtına nedeniyle araziye savruldu.
Fırtına nedeniyle teneffüs saatlerinde öğrencilerin dışarı çıkmasına da izin verilmedi.
Ulaş Belediyesi ise rüzgar nedeniyle oluşabilecek sobadan kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda anonslar yaparak uyardı.
Son Dakika Giresun'da heyelan sonucu kaya parçaları yolu kapattı Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında 5 kez anons yapıldı, pilotlar cevap veremedi Gezi Parkı davasında mütalaa açıklandı