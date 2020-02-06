Ulaş'ta şiddetli rüzgar spor salonunun çatısını uçurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulaş'ta şiddetli rüzgar spor salonunun çatısını uçurdu - Son Dakika

Ulaş'ta şiddetli rüzgar spor salonunun çatısını uçurdu

6 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde etkili olan fırtına dolayısıyla bir okulun spor salonunun çatısı uçtu.

Ulaş'ta şiddetli rüzgar spor salonunun çatısını uçurdu, System.String[]

Sivas'ın Ulaş ilçesinde etkili olan fırtına dolayısıyla bir okulun spor salonunun çatısı uçtu.

Hürriyet Mahallesi'nde taşımalı öğrencilerin eğitim gördüğü Cumhuriyet Ortaokulunun spor salonunun çatısındaki saclar fırtına nedeniyle araziye savruldu.

Fırtına nedeniyle teneffüs saatlerinde öğrencilerin dışarı çıkmasına da izin verilmedi.

Ulaş Belediyesi ise rüzgar nedeniyle oluşabilecek sobadan kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda anonslar yaparak uyardı.

Hürriyet Mahallesi, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:06 Kaynak: AA
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