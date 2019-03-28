Ulaş'ta "Sıfır Atık" Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafında "Sıfır Atık" sorumlularına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafında "Sıfır Atık" sorumlularına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.









Kaymakamlık binasında düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Vekili Halil Dalak, "Hayatımızı ve geleceğimizi olumsuz etkileyen atıkları değerlendirerek, hem çevre temizliğine hem de ekonomimize katkıda bulunmak istiyoruz." dedi.



İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Nazım Yakut da bu proje için büyük gayret göstereceklerini söyledi.



Toplantıya İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş, Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Hacı Bilen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ve kurum amirleri katıldı.

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