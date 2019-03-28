Son Dakika Haberleri: Ulaş'ta "Sıfır Atık" Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Ulaş'ta "Sıfır Atık" Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

6 dakika önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafında "Sıfır Atık" sorumlularına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ulaş'ta
Sivas'ın Ulaş ilçesinde İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafında "Sıfır Atık" sorumlularına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.




Kaymakamlık binasında düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Vekili Halil Dalak, "Hayatımızı ve geleceğimizi olumsuz etkileyen atıkları değerlendirerek, hem çevre temizliğine hem de ekonomimize katkıda bulunmak istiyoruz." dedi.

İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Nazım Yakut da bu proje için büyük gayret göstereceklerini söyledi.

Toplantıya İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş, Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Hacı Bilen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ve kurum amirleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:50 Kaynak: AA

Kaymakamlık, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş'ı Önde Gösteren Anketler İçin Konuştu Kuyumculuk Sektöründe Taksit Sevinci Üniversite Kampüsünde Yarış Yapan İki Araç Dehşet Saçtı! 1 Öldü, 3 Yaralı Son Dakika! YSK Başkanı Güven: Vatandaş, Tüm Sandıkların Islak İmzalı Sayım Döküm Cetvelini Görebilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 09:56:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ulaş'ta "Sıfır Atık" Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]