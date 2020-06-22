Ulaş'ta "Sivas İçin 300 Fikir 300 Proje" çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Sivas Valiliği koordinesinde hayata geçirilen "Sivas İçin 300 Fikir 300 Proje" kapsamında Ulaş Kaymakamlığı çalışmalara devam ediyor.

Kaymakam Muhammed Burak Akköz öncülüğünde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından proje kapsamında "Gençlere İstihdam, Yaşlılara Temiz Bir Ortam" çalışması başlatıldı.

İlçe merkez ve köylerinde ikamet eden 65 yaş ve üzeri hasta, yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlara evde bakım ve temizlik hizmeti verilmeye başlandı.

Kaymakam Akköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Proje kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri tarafından ilçe genelinde alan ve saha çalışması sonucunda belirlenen yardıma ve bakıma muhtaç yaşlı ve engellilerinin temizlik başta olmak üzere gerekli yaşamsal ihtiyaçları karşılanıyor hem de gençlerimize istihdam sağlanıyor. Ayrıca vatandaş odaklı projelerimiz devam edecektir." diye konuştu.