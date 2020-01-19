Ulaş'ta "Sivas İçin 300 Fikir, 300 Proje" tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ulaş'ta 'Sivas İçin 300 Fikir, 300 Proje' tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika

Ulaş'ta "Sivas İçin 300 Fikir, 300 Proje" tanıtım toplantısı yapıldı

6 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Muhammed Burak Akköz başkanlığında "Sivas İçin 300 Fikir, 300 Proje" tanıtım toplantısı yapıldı.

Ulaş'ta

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Muhammed Burak Akköz başkanlığında "Sivas İçin 300 Fikir, 300 Proje" tanıtım toplantısı yapıldı.

Projede görev alacak kurum çalışanlarının da katıldığı kaymakamlık binasındaki toplantıda, Ulaş'ta uygulanması planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Akköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlçemizde yapılacak projeler ile ilgili bir ekip kurduk. Gerçekten insan hayatına dokunan, Ulaş halkına faydalı olacağını düşündüğümüz projeler planladık. Sürekli kendimizi ve projelerimizi güncelleyerek güzel çalışmalarla ilçemize katkı sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Muhammed Burak, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:20 Kaynak: AA
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