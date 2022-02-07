Ulaş'ta soğuk hava içme suyu borularını dondurdu - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde soğuk hava nedeniyle içme suyu hattındaki borular dondu.

İlçede etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Soğuk havanın etkisiyle donan içme suyu hattı boruları belediye ekiplerince değiştirildi.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede aşırı soğuk nedeniyle içme suyu dağıtım borularının donduğunu, altyapı su terfi istasyonunun soğuktan etkilendiğini söyledi.

Yaşanan arızayı kısa sürede giderdiklerini belirten İlbey, şunları kaydetti:

"Kış mevsimi nedeniyle ilçe halkının evlerindeki su borularının donmaması için muslukları açmaları nedeniyle ana borudaki su tazyiki düştü. Hürriyet Mahallesi'nde su dağıtım borularında donma meydana geldi ve donma nedeniyle altyapı su terfi istasyonun da arıza oluştu. İlçe halkının ihbarı üzerine belediye ekiplerimiz en kısa zamanda çalışma başlatarak donan su borularını değiştirdi. Arıza giderilerek tekrar mahalleye su verildi."

Turan, ilçe halkının kış mevsiminde mağdur olmamaları için belediye ekiplerinin kesintisiz çalıştığını ifade etti.

Belediye ekiplerine soğuk havada özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Turan, vatandaşlardan içme suyunu daha tasarruflu kullanmalarını istedi.