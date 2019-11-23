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Ulaş'ta tandır evi yangını

6 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir tandır evinde başlayan yangın ikamete sıçradı, yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Ulaş'ta tandır evi yangını, System.String[]

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir tandır evinde başlayan yangın ikamete sıçradı, yangın güçlükle kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Ulaş ilçesinde meydana geldi. İlçe merkezide N.B'nin tandır pişirdiği sırada tandır ateşinin kontrolden çıkması ile yangın çıktı. Tandır evinde çıkar yangın büyüyünce A.T.K. isimli şahsın evine de sıçradı. Yangın Ulaş Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile güçlükle kontrol altına alındı. Yangın maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:10 Kaynak: İHA
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